In einer neuen Verhütungs-Kampagne fordert die Junge Generation der SPÖ Wien (JG): "Wir wollen gratis bluten und budan".

Wien. Derzeit sorgt ein Video der Jungen Generation der SPÖ Wien für Aufsehen. Sie fordern darin: "Wir wollen gratis bluten und budan". Die Jugendorganisation fordert kostenlose Menstruationsartikel in allen öffentlichen Orten. Frauen würden während der ganzen Zyklusdauer bis zu 3.500 Euro für Menstruationsartikel ausgeben, argumentieren die Protagonistinnen des JG-Videos, das gerade auf TikTok viral geht. "Dabei verdienen Frauen in Österreich noch immer 17 Prozent weniger als Männer", so die JG.

Verhütungsbericht des Gesundheitsministeriums

In Wien seien Gratis-Menstruationsartikel "übrigens an vielen öffentlichen Toiletten und Schulen bereits umgesetzt", betont die Junge Generation im Video. Der Verhütungsbericht des Gesundheitsministeriums zeige, dass 46 Prozent der Frauen die Kosten für Verhütungsmittel auch noch alleine tragen. "33 Prozent der Befragten verhüten übrigens gar nicht. Ganz schlecht", heißt es im Clip.

"You better check yourself. Denn die Zahl der sexuell übertragbaren Erkrankungen steigt nämlich auf. Und deshalb fordern wir gratis Verhütungsmittel für alle. Deswegen mit Herz und Hirn beim Sex und am 29.09.", so die Junge Generation der SPÖ Wien.

"Gratis bluten und budan" – Wirbel um SPÖ-Jugend-Video

Geteilte Meinungen in den Sozialen Medien: Während das Video auf dem Instagram-Account der Organisation Zuspruch bekommt ("Das ist derzeit mein Lieblingsvideo auf SoMe", "Extreme Slayung von euch dreien!", oder "Yesss! Cooler Flare"), gibt es auf TikTok eher negative Kommentare zu dem Clip. "Was für Gestalten", schreibt da ein User. "Ich will dann gratis Brillengläser und von der Krankenkasse bezahlte Kontaktlinsen bekommen. Ich habe mir auch nicht ausgesucht -10 Dioptrien zu haben…", schreibt ein anderer in den Kommentaren zum TikTok-Video.