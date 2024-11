Jagd-Affäre: ORF-Wolf mit Seitenhieb gegen SPÖ-Dornauer

In der gestrigen "ZiB2" gab es von ORF-Moderator Armin Wolf einen kleinen Seitenhieb gegen SPÖ-Tirol-Chef Georg Dornauer.

Tirols Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) geriet gestern heftig in die Kritik nachdem ein Bild von ihm bei einem Jagdausflug mit Signa-Pleitier René Benko publik wurde. Sie posieren gemeinsam vor einem geschossenen Hirschen. Besonders brisant: Gegen Dornauer besteht seit 2019 ein aufrechtes Waffenverbot.

Auch in der "ZiB2" wurde am Montag über die Causa berichtet - inklusive Seitenhieb von ORF-Moderator Armin Wolf. "Heute am 11.11 um 11.11 Uhr hat der Fasching begonnen. Ich gehe heute als Jäger - natürlich ohne zu schießen. Der Hut gehört ja auch nicht mir", so Wolf, der sich einen Jägerhut aufsetzte.

Wolf spielte damit offensichtlich auf Dornauers Erklärung an. Dieser beteuerte bekanntlich, bei dem Jagdausflug nicht selbst geschossen zu haben, obwohl Dornauer auf dem Bild einen Hut mit einem "Beutebruch" trägt. In Jägerkreisen wird damit gemeinhin der Schütze ausgewiesen. Aber: Der Hut (den er trug) war nicht sein Hut. Er habe sich einen anderen Hut aufgesetzt, so zumindest Dornauer.