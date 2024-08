Ministerin Edtstadler wagt Fallschirmsprung

Den Clip des Sprunges teilte die Verfassungsministerin für ihre Fans via Instagram.

Salzburg. Gestern wagte sich Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) für einen Fallschirmsprung in luftige Höhen. Bei perfektem Wetter holte sich die Politikerin mit Theresa Wieder (28) aus Seekirchen den Adrenalinkick. Vergangene Woche verloste die VP-Ministerin den Sprung – die 28-jährige Seekirchnerin Theresa wurde beim Gewinnspiel gezogen. Am Samstag wurde der Preis eingelöst.

Weniger als eine Minute im freien Fall

Zusammen mit Fallschirmsprung-Profis und Tandempiloten des Fallschirmsport-Vereins HSV Red Bull Salzburg ging es nach der Einschulung mit einem Flugzeug in die Luft. Dann sprangen die Fallschirmpilotinnen – nach weniger als einer Minute wurde der Schirm auch schon wieder geöffnet. Solange befanden sich Edtstadler und Wieder mit ihren Tandempartnern im freien Fall.

Die Ministerin teilte das Video des Sprungs auf ihrem Instagram-Account:

Nach dem Sprung lagen sich die beiden Fallschirmpilotinnen in den Armen: "Beste Sprungpartnerin ever", sagte Edtstadler. Sie beschreibt ihre Eindrücke vom Sprung: "Beim Türaufgehen habe ich mir gedacht: 'Ja passt, kumm, hau ma uns obi'. Und dann wie wir geflogen sind: 'Oh mein Gott, oh mein Gott, da ist nichts mehr'."