Nächster Dornauer-Wirbel: Luxus-Heli-Flug über Gardasee

Tirols SPÖ-Landeschef kommt nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt sorgt ein Helikopterflug mit seiner Freundin, der italienischen Politikerin Alessia Ambrosi, für Ärger.

"Jet-Set-Dornauer", kommentiert der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss einen Instagram-Beitrag der italienischen Politikerin Alessia Ambrosi. Die Meloni-Anhängerin ist die Freundin vom Tiroler Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer, der erst kürzlich mit einem publik gewordenen Jagdfoto für Schlagzeilen sorgte.





Gegen Dornauer besteht seit 2019 ein Waffenverbot, dennoch war er auf einem Jagdausflug zu sehen. Auch am Bild: Signa-Pleitier René Benko. Dornauer sei sich der "fürchterlichen Optik" bewusst, habe aber nicht geschossen.

Heli-Flug über den Gardasee

Jetzt sorgt ein Instagram-Video seiner Freundin für neuen Ärger. Darin zu sehen: Ein privater Helikopterflug über die traumhaften Landschaften rund um den Gardasee in Italien. "Heute mit dem Besitzer des Hotels Eden Reserve Hotel & Villas in dieser zauberhaften Atmosphäre", schrieb Ambrosi zu ihrem Post.

Auch im Helikopter mit dabei: Georg Dornauer. Der SPÖ-Landeschef genießt sichtlich die schöne Aussicht und das gute Wetter. Anschließend wurden auch noch Lamborghinis besichtigt.

Jet-Set-Dornauer. Jagd mit Benko und jetzt Hubschrauberflug auf Hotelierseinladung. Die Sozialdemokraten, Rote im abgehobenen Höhenflug. Tirols Jet-Set-Sozi im Hubschrauber zum Gardasee. P.S. Sehr fragwürdig betreff Einladungsregeln von Amtsträgern.

Aber vielleicht wusste er ja… — Maximilian Krauss (@Max_Krauss) November 12, 2024

Krauss, der auf den Clip via X (vormals Twitter) aufmerksam machte, stellt in den Raum: "Sehr fragwürdig betreffend Einladungsregeln von Amtsträgern. Aber vielleicht wusste er ja nicht, dass der Hubschrauber wirklich fliegt und dachte, er sei in seinem Auto." Das Resümee des FPÖ-Politikers lautet: "Die Sozialdemokraten, Rote im abgehobenen Höhenflug. Tirols Jet-Set-Sozi im Hubschrauber zum Gardasee."