"Österreich ist voll": "BIER" steht bundesweit am Wahlzettel

Nach der KPÖ hat nun auch die Bierpartei ausreichend Unterstützungserklärungen gesammelt, um bei der Nationalratswahl am 29. September bundesweit anzutreten.

„Österreich ist voll. Wir werden bei der Nationalratswahl am 29. September bundesweit direkt neben den bereits im Parlament vertretenen Parteien am Wahlzettel stehen“, verkündete Bierpartei-Chef Dominik Wlazny am Freitagvormittag. „Großer Dank gilt allen Helfern und Helferinnen vor Ort an unseren zahlreichen Stützpunkten und beim Auszählen der Unterstützungserklärungen", so der Musiker. "Auch ein großes Danke an alle Unterstützer und Unterstützerinnen, die für die Bierpartei unterschrieben haben."

Nun blicke man optimistisch nach vorne und freue sich "auf das Ergebnis am Wahltag", so Wlazny. Neben den Parlamentsparteien und der KPÖ wird nun also auch das Kürzel "BIER" am Wahlzettel für die Nationalratswahl stehen.