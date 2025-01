ÖVP bricht Verhandlungen mit SPÖ ab

Mikl-Leitner: "Nehammer hat gekämpft wie ein Löwe"

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner äußerte sich nun zum Rücktritt des ÖVP-Chefs: „Karl Nehammer hat für dieses Land gekämpft wie ein Löwe. Dafür gilt ihm unser Dank. Er hat die Volkspartei in einer schwierigen Phase übernommen, sie in eine Nationalratswahl geführt und in den vergangenen Wochen mit aller Kraft daran gearbeitet, eine stabile, zukunftsgewandte Regierung zu verhandeln."





Auch in der ÖVP Burgenland äußerte man sich ähnlich: "Sein leidenschaftliches Engagement in herausfordernden Krisenzeiten verdienen höchsten Respekt und Anerkennung“, so ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz.