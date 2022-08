ÖVP-Politiker fordert: "Leben von Dr. Kellermayr verfilmen"

Der ÖVP-EU-Abgeordnete Lukas Mandl will jetzt das Leben von Lisa-Maria Kellermayr verfilmen, um Verschwörungstheorien zu begegnen

Bisher hatten sich ÖVP-Politiker mit Beileidsbekundungen nach dem Tod der oberösterreichischen Ärztin zurückgehalten. Lisa-Maria Kellermayr war von radikalen Impfgegnern mit Morddrohungen in den Tod getrieben worden – die türkise Spitze von Kanzler Nehammer abwärts schwieg bisher dazu. Auch Innenminister Gerhard Karner gab bisher keine Stellungnahme ab.

Mandl zusammen mit Korosec (und Dompfarrer Faber) am Stephansplatz.

Das änderte sich am Montag, zumindest zwei ÖVP-PolitikerInnen waren beim Gedenken für Kellermayr am Stephansplatz: Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec und der EU-Abgeordnete Lukas Mandl. Und nicht nur das; Mandl forderte auf Twitter auch, das Leben der Ärztin zu verfilmen: “Das Leben & Wirken von Lisa-Maria #Kellermayr gehört verfilmt. Um sie zu würdigen. Um aufzuklären über die Mechanismen von Verschwörungstheorien, Desinformation, Fake News, Hate Speech und die Spaltungstendenzen in unseren Gesellschaften.“

Das soll wohl eine Aufforderung an den ORF sein, hier tätig zu werden….