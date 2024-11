Offizielle Verhandlungen: Grünes Licht für "Austro-Ampel"

Heute um 12 Uhr gab es ein gemeinsames Statement von ÖVP-Chef Karl Nehammer, SPÖ-Vorsitzendem Andreas Babler und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Nehammer kündigte an, nun "formell Regierungsverhandlungen mit SPÖ und Neos" aufzunehmen.

Heute um 10.30 Uhr sondierten die Parteispitzen von ÖVP, SPÖ und Neos ein letztes Mal im Palais Epstein. Im anschließenden gemeinsamen Pressestatement wurde bekannt gegeben, dass die Sondierungsgespräche nun in offizielle Koalitionsverhandlungen übergehen werden. Damit ist der Weg für eine "Austro-Ampel" geebnet.

"Regieren ist niemals Selbstzweck", meinte Nehammer zu Beginn des Statements. "Die Österreicherinnen und Österreicher wollen eine stabile und vor allem eine demokratisch legitimierte Regierung, die also auch eine parlamentarische Mehrheit hat", so der Bundeskanzler. "Unser Land braucht Aufbruch, Veränderung und gerade in Zeiten wie diesen Zuversicht". Anschließend zählte Nehammer erneut wichtige ÖVP-Themen für eine künftige Regierung wie Standort- und Migrationspolitik auf.

Um diese Herausforderungen zu meistern, brauche es ein "breites und stabiles Bündnis", so Nehammer. "Ein Bündnis der Vernunft und der Mitte". Den Willen zur Zusammenarbeit habe er sowohl bei der SPÖ und Neos wahrgenommen. Er dankte Babler und Meinl-Reisinger für die "offenen und intensiven Gespräche".

Formelle Regierungsverhandlungen starten

Daher habe man die "Sondierungsphase abgeschlossen und formell Regierungsverhandlungen mit SPÖ und Neos aufnehmen", so Nehammer. Er betonte aber auch, dass man noch nicht "am Ziel" angekommen sei. Man gehe jetzt in tiefe Verhandlungen. "Der Ausgang dieser Verhandlungen ist weiter offen". In der ein oder anderen Frage werde es auch jetzt noch ein "steiniger Weg werden", so der ÖVP-Chef.

