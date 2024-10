"Persönliche Erklärung": Tritt Salzburgs SPÖ-Chef Egger zurück?

Salzburgs SPÖ-Chef David Egger-Kranzinger lädt für Montagmittag zu einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Er will eine "persönliche Erklärung" abgeben.

Heute um 13.00 Uhr will SPÖ-Landesparteichef David Egger-Kranzinger eine "persönliche Erklärung" abgeben. Schon in der Vergangenheit kündigten zahlreiche Politiker ihren Rücktritt in einer "persönlichen Erklärung" an. Auch Egger?

Ob Salzburgs SPÖ-Chef tatsächlich zurücktreten wird, ist vorerst noch unklar. In der Salzburger Parteizentrale hält man sich auf oe24-Anfrage derzeit noch bedeckt. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Eggers Frau Laurentina schwanger ist und die beiden bald Eltern werden.

Möglich wäre auch, dass Egger nur von einem seiner drei Ämter zurücktritt. Neben dem Landesparteivorsitzenden ist Egger auch noch Klubobmann im Landtag sowie Bürgermeister von Neumarkt am Wallersee. Vermutet wird, dass Egger sich künftig auf sein Amt als Ortschef von Neumarkt konzentrieren wird. Heißer Anwärter für das Amt des Landesparteivorsitzenden wäre AK-Präsident Peter Eder.

Die Pressekonferenz findet im Chiemseehof, Stiege 3, im SPÖ-Landtagsklub statt.