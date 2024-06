Personen-Komitee: Frenkie Schinkels unterstützt jetzt ÖVP-Nehammer

Mit Blick auf die anstehende Nationalratswahl kündigte PR-Profi Wolfgang Rosam an, ein Personen-Komitee für ÖVP-Chef Karl Nehammer organisieren zu wollen. Nun finden sich bereits erste prominente Unterstützer.

Fußballexperte Frenkie Schinkels steigt für die Volkspartei in den Ring. Er ist nun ein weiterer prominenter Unterstützer der Initiative "Wir, die Mitte" für ÖVP-Chef Karl Nehammer mit Blick auf die Nationalratswahl am 29. September. Organisiert wird das Personenkomitee von PR-Berater Wolfgang Rosam, der dies "als Freund" und somit unentgeltlich mache.

„Für mich steht Karl Nehammer für ein Miteinander. Er ist verantwortungsbewusst, zuverlässig und seriös. Ich traue ihm am meisten zu, für meine Kinder und Enkeln Österreich in sichere Zukunft zu führen", so Schinkels über seine Unterstützung.

Rosam will "nicht untätig" zusehen

Rosam kündigte am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nehammer an, ein Unterstützungskomitee organisieren zu wollen - unentgeltlich und "als Freund". Er wolle "dem politischen Niedergang" in diesem Lande "nicht untätig" zusehen. oe24 berichtete.

Mit der Initiative will die ÖVP der "breiten Mitte" eine Stimme geben. Die "Mitte" in Österreich verdiene "viel mehr " politische Bedeutung, erklärte Nehammer am Donnerstag.

Schinkels ist ehemaliger Fußball-Profi und heutiger Trainer und TV-Experte.