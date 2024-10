Rudi Fußi: "Wir schreiben den Plan A von Christian Kern neu"

SPÖ-Rebell Rudi Fußi will Parteichef Andreas Babler stürzen. Heute kündigte der PR-Berater an, den "Plan A von Christian Kern" neu schreiben zu wollen.

Vor knapp zwei Wochen gab PR-Berater Rudi Fußi seine Kandidatur für den SPÖ-Vorsitz bekannt. Dafür benötigt der Parteirebell allerdings 14.000 Unterschriften binnen eines Quartals aus mindestens vier verschiedenen Bundesländern. Laut eigenen Angaben soll er davon bereits die Hälfte erreicht haben, also knapp über 7.000. Bis Ende November soll das Ziel erreicht sein und der Antrag zur Abstimmung über einen neuen SPÖ-Chef eingebracht werden.

Jetzt kann ich auch endlich verraten, was wir hier auf Kreta tun. Wir arbeiten an der Neuauflage des Plan A von Christian Kern, damit Österreich eine gute Zukunft hat. pic.twitter.com/MIlYIQgILI — Rudi Fußi (@rudifussi) October 28, 2024

Zudem kündigte Fußi an, nun auf Kreta ein "SPÖ-Reformprogramm" ausarbeiten zu wollen. Dafür möchte er sich auch mit Expertinnen und Experten austauschen. Am Montag gab es dann weitere Details vom PR-Berater. Via X (vormals Twitter) teilte er ein Video seiner Kreta-Residenz inklusive traumhaftem Ausblick. Dabei erklärte er: "Jetzt kann ich auch verraten, was wir da machen. Wir schreiben den Plan A von Christian Kern neu. Ich werde mit einer Version vom Plan A 2.0 zurückkehren nach Österreich."

Ex-Kanzler und damaliger SPÖ-Chef Christian Kern präsentierte im Jänner 2017 sein Grundsatzprogramm "Plan A".

Für die SPÖ kommt der Fußi-Vorstoß zu einer denkbar ungünstigen Zeit. Vergangenen Freitag starteten die ersten Sondierungsgespräche mit der ÖVP, bei der Störfeuer von außen wenig zuträglich sind.