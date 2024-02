Satiriker Jan Böhmermann legt sich mit FPÖ an!

"Sind wir Österreicher einfach dumm?" - so zerlegt Jan Böhmermann Österreich und die FPÖ in der neuen Folge der Satiresendung "ZDF Magazin Royal".

Schon des Öfteren hat der deutsche Satiriker sich mit der österreichischen Politik beschäftigt, unter anderem auch in der Folge zur Ibiza-Affäre. In der neuen Ausgabe steigt Böhmermann mit "Ich liebe Österreich, das Ungarn von Deutschland" ein. Er selbst sieht sich als Österreicher und zeigt als Beweis einen Skipass. Die FPÖ bezeichnet Jan Böhmermann als: "Das ist die Partei, deren Vorsitzender mal mit seinem leiwanden Haberer einen kleinen, geheimen Wellness-Urlaub in Ibiza gemacht hat. Und als das rauskam, ayayay, da war die FPÖ so richtig am Ende. Ach, was sag ich: Ganz Österreich war am Ende."

Das @zdfmagazin widmet sich seinem liebsten Nachbarland! In Österreich, einer Art Versuchslabor für deutsche Politik, liegt die FPÖ in den Wahlumfragen vorn.



Gibt es dort bald einen neuen "Volkskanzler" von der AfD-Schwesterpartei? #ImmerWiederhttps://t.co/jqucZ5MRRT pic.twitter.com/NMgPrwZ1Ok — ZDF (@ZDF) February 16, 2024

Böhmermann über den "Volkskanzler" Kickl

Böhmermann sagt über Kickl: "Er hat einen süßen Dackelblick, ihm sind die Fakten wichtig. Er ist Extremsportler, er hat gepflegte Füße wie eine russische Oligarchennichte. Herbert Kickl liebt Pferde, er liebt Pferdemedizin. Dank Herbert Kickl ist kein einziger Wurm in Österreich jemals an Long-Covid erkrankt". Zu Beginn gibt er an, dass er ganz ohne "Hitler-Vergleich" auskommen wolle, das Versprechen hält er nur kurz ein und sagt unter anderem: "Volkskanzler hat sich Adolf Hitler genannt, bis er wollte, dass ihn alle Führer nennen. Nur, weil jemand spricht wie Goebbels ist er ja nicht gleich Hitler".

"Remigrations-Pläne" der FPÖ gibt es schon seit Jahren

Der Satiriker erzählt weiter, dass in Deutschland seit einigen Wochen Millionen Menschen wegen der AfD und ihren "Remigraion-Plänen" auf die Straße gehen. In Österreich fordert die FPÖ solch ein Vorhaben schon "seit Jahren ganz offensiv". Aufgrund dieser Tatsache hat das ZDF Magazin Royal beim österreichischen Innenministerium nachgefragt, ob der Verfassungsschutz die FPÖ wegen Begriffen wie "Bevölkerungsaustausch" oder "Remigration", die im Verfassungsbericht 2022 als "Angriff auf rechtsstaatliche Strukturen" bezeichnet wurden beobachte - die Antwort lautet: "Wir bitten um Verständnis, dass wir auf Ihre Fragen aus ermittlungstaktischen und datenschutzrechtlichen Gründen nicht konkret eingehen können." Böhmermann fasst die Rückmeldung vom Innenministerium so zusammen: "InÖsterreich werden erst die Daten geschützt und dann die Verfassung".

Böhmermann singt "Immer wieder Österreich"

Später in der Folge klärt Jan Böhmermann noch über die Verstrickungen zwischen den Identitären, rechtsextremen Attentätern im Ausland sowie der FPÖ auf - unter anderem wir der rechstextreme Martin Sellner und die Liederbuch-Causa des niederösterreichischen Landeshauptfrau-Stellvertreters Udo Landbauer genannt. Während immer wieder in der Folge Negativ-Schlagezeilen über die Freiheitlichen hereinkommen, trinkt der Satiriker ein Maß Bier.

Am Ende beschließt er die Folge mit der FPÖ-Hymne "Immer wieder Österreich" , die er satirisch aufgearbeitet hat.