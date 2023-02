Schmier-Attacke auf ÖVP-Heuballen: Landesrat gibt sich kämpferisch

Am 5. März wird die Landtagswahl in Kärnten geschlagen. Die ÖVP scheint derzeit auf dem dritten Rang einzementiert. Für Aufregung sorgt jetzt aber eine Schmier-Attacke.

Aufregung um ein "Wahlplakat" des ÖVP-Landesrats in Kärnten, Sebastian Schuschnig. Der Politiker stellte für die Wahl am 5. März mehrere Heuballen in Bodensdorf auf, um für Stimmen zu werben. Doch genau diese Heuballen wurden zum Ziel von einer Schmier-Attacke.

"Am 5. März Schuschnig", lautete der Slogan auf den Heuballen. Dieser wurde dann mit roter Farbe beschmiert. Warum die Vandalismus-Attacke genau den Landesrat traf, ist unklar.

© Sebastian Schuschnig/Facebook ×

Er ließ sich von dem Angriff auf seine "Wahlhelfer" jedoch nicht unterkriegen. "Auch wenn mich solche zerstörerischen Einschüchterungsversuche etwas ärgern - mit Nachbarschaftshilfe und ein paar Fetzen kriegt man alles wieder hin. Zusammenhalt ist immer stärker als jeder Angriff", so der ÖVP-Landesrat Schuschnig auf seiner Facebook-Seite.