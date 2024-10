"Schockierend": So viele Asylwerber werden EU-weit abgeschoben

Laut der FPÖ-EU-Abgeordneten Petra Steiger seien die aktuellen Asyl-Zahlen der EU "schockierend".

Im zweiten Quartal 2024 wurden EU-weit 25.285 Angehörige eines Drittstaates in ihre Heimat zurückgebracht. Das geht aus einem aktuellen Eurostat-Bericht hervor. "Schockierend" sei für FPÖ-EU-Abgeordnete Petra Steger allerdings, wie viele Nicht-EU-Bürger eigentlich zur Ausreise aufgefordert worden wären, nämlich 96.115.

„Die aktuell veröffentlichten Zahlen von ausreisepflichtigen und tatsächlich ausgereisten Drittstaatsangehörigen sind schockierend. In Österreich verlässt nur etwas mehr als die Hälfte tatsächlich das Land, EU-weit ist es gar nur ein Viertel“, so Steger in einer Stellungnahme auf der Parteihomepage.