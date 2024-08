× SPÖ-Nationalrat nach Wespenstich in Hals im Spital

Dem SPÖ-Abgeordnete Alois Schroll flog eine Wespe in den Mund - im Halsinneren stach sie zu.

"Es war sofort alles an- bzw. zugeschwollen, meine Freunde riefen den Notarzt", schildert Alois Schroll (SPÖ) die dramatischen Szenen, die sich am Samstagabend abspielten, gegenüber den "NÖN". In geselliger Runde flog dem Nationalratsabgeordneten plötzlich eine Wespe in den Mund, im Halsinneren stach sie zu.

Schroll wurde umgehend ins St. Pöltner Krankenhaus gebracht, wo er eine Infusion und eine Spritze erhielt. Erst dann war es möglich, den noch im Hals steckenden Stachel der Wespe zu entfernen. Nach einer Nacht im Krankenhaus gab Schroll dann Entwarnung: "Mir geht es wieder gut", schrieb der Politiker auf Instagram. Nun will Schroll den Vorfall nutzen, um auf die Gefahren von Wespenstichen hinzuweisen. Zudem bedankte er sich bei den Rettungskräften und der HNO-Abteilung des Krankenhauses.

© Instagram/aloisschroll ×

© Instagram/aloisschroll ×

© Instagram/aloisschroll ×

Via Instagram teilte der SPÖ-Politiker Tipps, wie man sich am besten schützen kann.