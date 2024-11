Rudolf Fußi will neuer SPÖ-Vorsitzender werden.

Wien. 14.000 Unterschriften braucht SPÖ-Rebell Rudolf Fußi, um eine Abstimmung für einen neuen Parteivorsitzenden zu forcieren. Er will bekanntlich SPÖ-Chef Andreas Babler stürzen. Dem Unterschriften-Ziel - es zählen nur Unterstützungserklärungen von SPÖ-Mitglieder - kommt Fußi laut Eigenangabe immer näher. Derzeit habe er rund 12.500.

In den nächsten sieben bis zehn Tagen will er mit dem Sammeln fertig sein. Ziel seien allerdings 20.000 Unterschriften, um auf „Nummer sicher“ zu gehen, so Fußi. Die Unterschriften konnten nämlich bisher noch nicht verifiziert werden. Fußi ging hier auch schon anwaltlich gegen die SPÖ vor.