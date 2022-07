SPÖ will 'staatliches Gras jetzt für alle'

SPÖ-Mandatarin Julia Herr stellt dazu nun eine parlamentarische Anfrage.

Wien. Während die SPD in Deutschland Cannabis legalisieren will, beschäftigt sich die österreichische Schwesterpartei mit anderem Gras: SPÖ-Politikerin Julia Herr will die Grünflächen in den heimischen Bundesgärten für alle zugänglich machen.

© SPÖ-Parlamentsklub ×

Verbot. Dort herrscht derzeit flächendeckend ein Betretungsverbot. „In Städten ist der Grünraum begrenzt, gerade für Menschen ohne Garten oder Balkon sind diese Flächen wichtig“, erklärt Herr gegenüber ÖSTERREICH. Sie bringt dazu nun eine Anfrage ein.