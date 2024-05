U-Ausschuss: Kickl-Freund Sila für Polizei "nicht auffindbar"

Thomas Sila war für die Landespolizei Kärnten "nicht auffindbar". Damit entzog sich der Vertraute von Kickl seiner Aussage vor dem "blauen Machtmissbrauch"-U-Ausschuss zur Causa Ideenschmiede. VP-Hanger kündigt parlamentarische Anfrage in oe24 an.

Während die Wiener Polizei René Benko am Mittwoch - er war bereit dazu - polizeilich zum U-Ausschuss begleitete, war ein anderer brisanter Zeuge für die Kärntner Polizei "nicht auffindbar".

Kärntner Polizei "findet" Kickl-Vertrauten nicht

Die Rede ist von Thomas Sila, dem langjährigen Geschäftspartner von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Die Kärntner Polizei habe ihn nicht erreichen oder finden können, so die Auskunft.

Kickl-Vertrauter Sila versteckt sich vor U-Ausschuss

Im U-Ausschuss reagiert man nicht gerade amused darüber, dass jener Mann, der Licht in das Dunkel rund um die Ideenschmiede - der gemeinsamen Agentur mit Kickl via Treuhandvertrag und, ob dieser gleich aufgekündigt worden war - bringen will.

Sila "in Kärnten gesichtet"

ÖVP-U-Ausschuss-Delegationsleiter Andreas Hanger erklärt via oe24, dass er "eine parlamentarische Anfrage stellen" werde, "wieso die Kärntner Landespolizei Sila nicht finden konnte". Denn, so Hanger: "Mittlerweile haben sich Zeugen gemeldet, die gesagt haben, dass Sila in Kärnten gesichtet wurde".

Die brisante Frage: Wieso versteckt sich Sila vor dem U-Ausschuss?

Oder taucht er noch auf?