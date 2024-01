Umfrage-Krimi: ÖVP holt auf

Da die FPÖ seit Wochen im Sinkflug ist, haben derzeit alle drei größeren Parteien reelle Chancen auf Platz 1.

Polit-Umfragen werden wieder spannend. Zwar konnte die Lazarsfeld Gesellschaft in ihrer brandaktuellen Erhebung für oe24 (2.000 Befragte vom 8. bis 17. Jänner 2024, max. Schwankung 2,2 %) die Bierpartei noch nicht berücksichtigen: Dominik Wlazny alias Marco Pogo verkündete ja erst am Donnerstag, dass er bei der Nationalratswahl antreten will. Doch auch ohne Bier schiebt sich das Feld der drei größeren Parteien zusammen – weil die FPÖ mit Herbert Kickl weiter verliert.

Blauer Sinkflug. Wäre am Sonntag Nationalratswahl – die FPÖ käme aktuell auf nur noch 26 %. Das ist zwar Platz 1, aber der niedrigste Wert seit April 2023 – und das vierte Minus in Folge, Die Ansagen Kickls („Fahndungslisten“, „Liste Volksverrat“) kommen bei der Bevölkerung also doch nicht so gut an – im Dezember hatte die FPÖ noch 30 %.



Rote stagnieren. Für die zweitplatzierte SPÖ ist die Umfrage trotzdem keine gute Nachricht. Zum einen weil ihr die Bierpartei wohl Stimmen kosten wird, zum anderen aber stagnieren Andreas Bablers Genossen jetzt schon bei nur 24 % – und die ÖVP rückt immer näher.

ÖVP legt zu. Angesichts der Kickl-Sager dürften Ex-ÖVP-Wählerinnen und -Wähler, die zur FPÖ wechselten, wieder zurückkehren: Macht plus 2 Punkte und 23 % für die Türkisen.

Jeder kann gewinnen. Damit wird das Rennen um Platz 1 spannend – bei einer Schwankungsbreite von 2,2 % könnte jeder der drei Erstplatzierten nach einem Wahlkampf an der Spitze liegen.



Kleine bleiben klein. Nichts mit dem Kampf an der Spitze haben indes Grüne und Neos zu tun: Die Kogler-Partei kommt auf 10 % (0) die Neos sind mit 11 % (–1) nur noch knapp davor.