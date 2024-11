Zum Abschied: Das schenkte Brunner seinen Ressort-Mitarbeitern

Ex-Finanzminister Magnus Brunner wird ab 1. Dezember Teil der neuen EU-Kommission sein. Folglich übergab er sein Amt des Finanzministers an Sektionschef Gunter Mayr, der heute angelobt wurde. Seinen Ressort-Mitarbeitern hinterließ Brunner ein Geschenk.

Gestern gab das Bundeskanzleramt bekannt, dass Finanzminister Magnus Brunner zurücktreten werde und der Jurist Gunter Mayr in sein Amt folgen soll. Brunner zieht es als EU-Kommissar für innere Sicherheit und Migration nach Brüssel.

Sieht aus wie ein Blumenkörbchen, ist aber eine Süßspeise. © Facebook

Zum Abschied gab's vom Ex-Finanzminister auch noch ein Geschenk an seine Ressort-Mitarbeiter. Wie oe24 erfuhr, wurde an die Mitarbeiter ein "Blumenkörbchen" von Gerstner übergeben. Also eine süße Nachspeise, damit der personelle Abgang nicht ganz so bitter ist.