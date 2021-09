Morgen gibt FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl im Rahmen einer Pressekonferenz eine persönliche Erklärung ab.

Diese Ankündigung sorgte am Donnerstag in der heimischen Innenpolitik für viel Aufregung: FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl gibt morgen um 9.30 Uhr eine persönliche Erklärung ab. "Ein Rücktritt wird es jedenfalls nicht sein", so ein Vertrauter von Kickl gegenüber oe24.

Impfung und neue Kampagne

Aus dem Umfeld der FPÖ heißt es gegenüber oe24, dass Kickl bei der "persönlichen Erklärung" seinen Impfstatus bekannt geben wird. Offiziell wolle die FPÖ dazu nichts sagen. Mit der Pressekonferenz morgen soll auch eine neue Kampagne der FPÖ einhergehen, bei der man sich gegen die ÖVP positionieren will. Motto: "Der Vergleich macht sicher!"