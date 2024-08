Polit-Prominenz stürmt den Villacher Kirchtag

Das österreichische Parlament befindet sich offiziell in Sommerpause, weshalb unsere Spitzenpolitiker unbeschwert den Villacher Kirchtag genießen können. oe24 verrät, wer am Wochenende mit dabei ist.

Auch heuer verwandelte sich die Villacher Innenstadt vom 28. Juli bis 4. August wieder in ein buntes und stimmungsvolles Festgelände mit dichtem Programm und vielen Höhepunkten sowie Neuheiten. „Eine ganze Woche lang wird unsere Innenstadt zur Festbühne“, verkündetet Villachs Bürgermeister Günther Albel stolz im Vorfeld der Feierlichkeiten. „Der Kirchtag, unser größtes und schönstes Brauchtumsfest, ist ein Zeichen der Lebensfreude, Völkerverständigung und des unverfälschten Brauchtums.“

© Instagram/andi_babler

Am Samstag reiste denn auch sein Vorgesetzter, SPÖ-Chef Andi Babler - im Trachtenanzug - aus Salzburg an, wo er tags zuvor noch einer Polit-Veranstaltung beiwohnte. Am Nachmittag soll er, unterstützt von seinem Team, in Villach zu seiner Anhängerschaft sprechen.

© Instagram/karoline.edtstadler

Ebenfalls am Samstag angereist ist auch Karoline Edtstadler, ÖVP-Bundesministerin für EU und Verfassung. Sie meldete sich noch während der Auto-Fahrt nach Kärnten bei ihrer Instagram-Community und freute sich merklich auf die Feierlichkeiten. Ihre Parteikollegin Claudia Plakolm war bereits am Tag zuvor in Villach zugegen, wo sie kräftigt hinter der Schank mithalf.

© Instagram/claudiaplakolm

Vom ÖVP-Koalitionspartner traf man in der Villacher Innenstadt eine gutgelaunte Leonore Gewessler an. Die Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation & Technologie genoss dort "die vielen guten Gespräche, schönen Begegnungen und die ausgezeichnete Kirchtogssuppn".

© Instagram/lgewessler ×

Die FPÖ vertrat allen voran der Villacher Stadtrat Erwin Baumann, der schon vor dem Wochenende alle Hände voll mit den Vorbereitungen zum Kirchtag zu tun hatte.

© Instagram/erwin_baumann_stadtrat ×

"Das größte und herzlichste Brauchtumsfest in Österreich" wird am morgigen Sonntag seinen Höhepunkt finden und mit jeder Menge "Gemütlichkeit, Kulinarik, Tradition und Brauchtum sowie ganz viel Unterhaltung und Herzlichkeit" ausklingen.