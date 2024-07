Angst vor Marine Le Pen – Frankreichs Kickl

Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel berichtet über den zweiten Durchgang der französischen Parlamentswahlen am 7. Juli.

In Frankreich sind bereits tausende Wissenschafter, Künstler und Intellektuelle aufgestanden, um vor Marine Le Pens Partei aufzustehen. Fast alle Parteien – von ganz links bis Mitte rechts – haben eine "republikanische Front" gebildet, um eine absolute Mehrheit vom Rassemblement national im zweiten Durchgang der französischen Parlamentswahlen am 7. Juli zu verhindern.

Marine Le Pen Versuch der Entteufelung

Die Partei der 55–jährigen Le Pen wird in Frankreich als extreme Rechte bezeichnet. Dass die Tochter von Parteigründer Jean–Marie Le Pen dessen Spitzname in Frankreich „Teufel“ war – seit 2015 mit ihre, Vater gebrochen hatte und an der Entteufelung ihrer Artei gebastelt hatte, ändert daran wenig.

"Sie ist moderater als ihr Vater"

Immer wieder schmeißen sie und ihr Kronprinz Jordan Bardella Mandatare oder Funktionäre ihrer Partei wegen antisemitischer und rassistischer Äußerungen raus. Zumindest bei manchen bürgerlichen Wählern kam das an. Bei einem Lokalaugenschein in Paris sagten ihre Wähler zu oe24: „Se ist moderater als ihr Vater und das ist gut so“.

Ist Le Pen der französische Kickl?

Aber: Auch im Finale des Wahlkampfs werden immer neue Extremisten von den Medien geoutet. Ihre Programme bleiben im wesentlich extrem rechts. Ist sie also der französische Herbert Kickl? Nur in Grundzügen. Marine Le Pen distanziert sich – im Unterschied zu Kickl – klar von den rechtsextremen Identitären. Den Begriff „Bevölkerungsaustausch“ – die FPÖ verwendet ihn ebenso wie die Identitären – lehnt sie als „Verschwörungstheorie“ ab.

Und, sie schließt eben besonders auffällige Extreme aus ihrer Partei aus.

Auch in ihrer Position zur Ukraine und Wladimir Putin ist sie seit einigen Monaten weit klarer als Kickl.

Le Pen versucht es eher Meloni nachzumachen. Für sehr viele Menschen in Frankreich bleibt ihre Partei aber eine Gefahr. Sie würden Kickl aber eher mit Marines Vater vergleichen.