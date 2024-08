Blaue Angst vor der »schwarzen Bombe«

Seit Donnerstagabend machen wieder einmal böse Gerüchte in Wien die Runde.

Demnach stünde das Detonieren einer politischen Bombe unmittelbar bevor und diese solle - angeblich -die FPÖ treffen. Ähnliche Gerüchte kursierten auch 2019 -kurz bevor das Ibiza-Video veröffentlicht wurde -in ähnlichen Kreisen. Aber: Immer wieder wurden auch falsche Gerüchte über inexistente "Bomben" bewusst kolportiert.

Was diesmal spannend ist: Die FPÖ regiert äußerst angespannt auf dieses Geraune in Wien. Immerhin glauben die Blauen -sie drehten sogar eigene Videos darüber -, dass "die ÖVP alles machen werde, um Kickl zu diffamieren". In der blauen Welt geht man denn auch davon aus, dass die tatsächliche oder bloß vermeintliche Enthüllung von der ÖVP ausgehe.

Dass in Wirklichkeit ein Zwist zwischen einstigen blauen Kameraden tobt - inklusive "anonymer" Anzeigen -, scheint die FPÖ-Spitze derzeit hingegen zu verdrängen.