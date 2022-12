Große Kurz-Show in Katar mit Trumps Schwiegersohn

Nicht nur Elon Musk war am Sonntag beim WM-Finale im Lusail Iconic Stadium in Katar - auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz tummelte sich mit dem Trump-Vertrauten Jared Kushner auf der Tribüne.

Die Kataris hatten schon vor dem WM-Finale für einen Promi-Aufmarsch gesorgt - doch am Sonntag kam es wirklich dick. Auch ein prominenter Österreicher war mittendrin: Ex-Kanzler Sebastian Kurz lief ausgerechnet mit dem Schwiegersohn von Ex-US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, auf. Die beiden kennen sich ja von Kurz' Besuch im Weißen Haus. In Katar waren sie am Sonntag Seite an Seite zu sehen - Kurz selbst postete das Foto.

Mit auf der Tribüne stand auch der reichste Mann der Welt: Elon Musk hat derzeit Troubles mit seiner Neuerwerbung Twitter, im Lusail Iconic Stadium konnte er sich kurz entspannen. Ob Kurz auch Musk getroffen hat, war zunächst unklar - unlogisch wäre es nicht: Kurz Arbeitgeber Peter Thiel hatte ja im Jahr 2000 zusammen mit Musk den Bezahldienst PayPal gegründet - durch den Verkauf wurden beide reich. Klar ist: Kushner war nach dem Treffen mit Kurz auch mit Musk zu sehen gewesen.

© Twitter ×

Kurz mit Ruto, Suarez und Kagame.

Kurz selbst traf noch andere Polit-Promis, auf Twitter veröffentlichte er ein Foto von sich mit den Präsidenten von Kenya und William Ruto und Paul Kagame sowie dem Bürgermeister von Miami, Francis Suarez.

Dogudan bewirtete die Promis

Übrigens: Die Super-VIPS wurden von Attila Dogudans Do & Co-Nobel-Catering verköstigt. Das ließen sich auch Kristall-Lady und Messi-Fan Diana Langes-Swarovski und Lothar Matthäus nicht entgehen. Serviert wurde neben regionalen Köstlichkeiten auch Internationales wie Trüffel-Pasta, Fisch und argentinisches Steak. Selbstverständlich durfte das Wiener Schnitzel nicht fehlen