Hofburg: VdB macht durch – Rosenkranz startet jetzt

Mit Anfang August geht der Hofburg-Wahlkampf in die heiße Phase.

Spätstart. Draußen ist es heiß, doch der Hofburg-Wahlkampf kommt jetzt endlich ins Laufen. FPÖ-Kandidat Walter ­Rosenkranz – von Beruf eigentlich Volksanwalt – ist nach seiner Präsenta­tion sofort in den Urlaub abgetaucht. Nun, am Freitag feierte Rosenkranz seinen 60er – kommende Woche sollte der Kandidat auch wieder in der Öffentlichkeit auftauchen, auch wenn in der FPÖ darüber ein Riesengeheimnis gemacht wird.

Alexander Van der Bellen hat seinen Wahlkampf inoffiziell mit den Festspielreden längst gestartet – und auch kommende Woche ist von Urlaub noch keine Rede: Tag für Tag absolviert der 78-Jährige Termine, sogar der Sonntag ist nicht frei. Mit Terminankündigungen ist man aber angesichts der Bedrohung durch Corona-Leugner vorsichtig.

Blogger Gerald Grosz hingegen beginnt im Internet Spenden zu sammeln – der Zuspruch sei nicht schlecht, betont er. Dem Vernehmen nach sollen ihn besonders viele Alt-Blaue unterstützen – na mal sehen …