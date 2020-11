Polizeieinsatz um Hafenecker: FPÖ-Politiker als Corona-Sünder

Wegen illegaler Zusammenkunft kam es am Samstag zu einem Polizeieinsatz in NÖ.

Er habe ja nur wegen der Kälte drinnen gewartet, sagt FPÖ-Mandatar Christian Hafenecker zu ÖSTERREICH. Die Polizeibeamten vor Ort am Samstag sahen das offenbar anders. Sie erstatteten gegen Hafenecker und acht weitere Personen – der Großteil FPÖ-nahe und ein SP-Gemeinderat – in einem Imbiss am Samstag im Bezirk Lilienfeld Anzeige. Sie erfolgte aufgrund der Covid-Maßnahmenverordnung im Lockdown. Take-away ist zwar erlaubt, aber eben nicht das Konsumieren vor Ort im Lokal.

Er habe sich eine „Backerbsensuppe, ein Schnitzel und ein Wieselburger Bier“ bestellt. „Das war mein Fehler“, so Hafenecker zu ÖSTERREICH, denn das Bier hat er im Imbissstüberl zu sich genommen.

Er habe ja nur drinnen gewartet, weil es draußen so kalt gewesen sei. Die zwei Polizisten erstatteten jedenfalls Anzeige gegen die gesamte Gruppe.

Kritik von der ÖVP

„Die blaue Corona-Party reiht sich in eine lange Liste an Verfehlungen ein, die allesamt das fehlende Bewusstsein der FPÖ für den Ernst der Lage bezeugen“, kritisiert ÖVP-Mandatarin Gaby Schwarz. „Ich habe schon im März Corona gehabt, halte die Abstände auch im Inneren ein“, entgegnet Hafenecker.