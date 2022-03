Preis-Schock: 65% müssen sparen

Haushaltsbudgets schmelzen rasant wegen der explodierenden Preise.

Wien. Selten zuvor spürten wir die Teuerung so stark wie jetzt. Die Mehrheit in Österreich kommt nur mehr schwer mit ihrem Haushaltsbudget zurecht. Aktuell sagen 65 % der Bevölkerung „Wir müssen sparen“. Sie versuchen die starken Preisanstiege mit Sparprogrammen auszugleichen, so eine Studie von ImmoScout24 (Institut Innofact, 500 Interviews).

Die Fakten zur Teuerung sind erschreckend: Im Februar hatten wir eine Inflation von 5,9 %, zuletzt war sie 1984 höher (siehe rechts). Der Energiepreisindex zeigt: Innerhalb eines Jahres stiegen die Preise für Tanken, Heizen und Kochen um 22,4 %.

Der Einkauf eines Haushalts für eine Woche (Miniwarenkorb) ist im Jahresvergleich laut Statistik Austria um 9,5 % teurer geworden. Alleine für Lebensmittel (laut „Budgetberatung“ sind das 919 Euro pro Monat) macht das mehr als 21 Euro aus. Aber: Da sind Energie und diverse Dienstleistungen noch nicht eingerechnet.

41 % wollen ihr Auto häufiger stehen lassen

Betroffen. Jetzt ist also strenges Sparen in fast zwei Drittel aller Haushalte des Landes angesagt.

Vier von zehn wollen sich beim Stromverbrauch einschränken. Sie werden das Licht öfter ausschalten und Elektrogeräte weniger häufig nutzen.

41 % wollen ihr Auto öfter stehen lassen.

Jeder Dritte will beim Einkaufen häufiger Preise vergleichen.

29 % wollen die Heizung weniger stark einstellen.

Fast ein Viertel will bei Unterhaltung (Kino, Theater, Essengehen) sparen.

Aber: Nur 2 % überlegen eine billigere Wohnung zu nehmen.

Sprit bald billiger? Die Regierung hat bereits angekündigt, der Bevölkerung zu helfen (siehe unten). Finanzminister Magnus Brunner sagte auf oe24.TV, dass er sich vorstellen kann, etwa die Mineralöl-Steuer zu senken.

Inflation: Gas ist um 70% Prozent teurer

Die Preisspirale dreht sich immer schneller. Vor allem die Energiepreise sind schuld. Die offizielle Inflations-Berechnung für Februar zeigt: Innerhalb eines Jahres verteuerten sich Produkte im Schnitt um 5,9 %. Das gab es zuletzt vor 38 Jahren. So ist etwa der Gaspreis um 70 % oder Heizöl um 49 % gestiegen (siehe Tabelle). In der Kategorie Wohnung, Wasser, Energie steigen unsere Kosten um 7,7 %.