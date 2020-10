Regierung ersetzt betroffenen Branchen 80 % vom Umsatz

Für vom Lockdown betrof­fene Unternehmen wurde ein neues Hilfspaket geschnürt.

Freitag um 14 Uhr im Kanzleramt – Sebastian Kurz hatte die Sozialpartner zum Krisengipfel geladen, allen voran Harald Mahrer (Wirtschaft) und ÖGB-Chef Wolfgang Katzian. Den Standesvertretern wurde die harte Lockdown-Ansage mitgeteilt – mit einem Zuckerl: Finanzminister Gernot Blümel versprach ein Hilfspaket. „Erhalt von Jobs und das Überleben von Unternehmen sind im Vordergrund.“

80 % Umsatz wird ersetzt

Mahrer und Katzian hatten ihrerseits Forderungen – so verlangt die Wirtschaft „maximale Entschädigung für Betriebe“ wie in Deutschland. Das will auch die Gewerkschaft – Zusatz: Unternehmen, die Staatshilfe bekommen, dürften Mitarbeiter nicht kündigen.

Nun wurde in der Pressekonferenz von Kanzler Kurz und Finanzminister Blümel verkündet: Die Regierung wird betroffenen Unternehmen 80% des Umsatzes erstatten. Außerdem wird die Kurzarbeit verlängert.