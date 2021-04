LIVE-Ticker: Regierung stellt den Öffnungsplan vor

Mahrer für Gastro-Sperrstunde um 22 Uhr

Vor Sitzungsbeginn im Kanzleramt erwiesen sich die meisten Teilnehmer als wortkarg. Lediglich Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer ließ sich ein Statement entlocken. Er plädierte für eine "breite, faire Öffnung" mit entsprechenden strengen Sicherheitskonzepten, wobei es ihm nicht so wichtig sei, ob diese am 17. oder 19. Mai losgehen solle, wie er auf Nachfrage meinte: "Uns ist es wichtig, dass es vor Pfingsten stattfindet." Die Gastro-Sperrstunde wünscht er sich jedenfalls um 22 Uhr, damit sich "zwei gute Runden am Abend" in den Lokalen ausgehen.