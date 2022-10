Absurde Ordensflut bei Visite von Willem-Alexander & Máxima

Beim Besuch des niederländischen Königspaars regnete es geradezu Orden - auch für die gesamte Entourage.

Es ist eine Tradition - befremdlich ist es allemal. Wie bei Staatsereignissen üblich, wechselten auch beim Besuch des niederländischen Königspaars Willem-Alexander und Máxima im Frühjahr Orden den Besitzer: Außenminister Alexander Schallenberg teilte in einer Anfragebeantwortung an die ÖVP mit, dass nach Regierungsbeschluss von Präsident Van der Bellen 13 Orden verliehen wurden: Jeweils einen an König ("Groß-Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich ") und Königin ("Groß-Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich ") sowie weitere 11 an die Minister und Entourage. So bekam auch der Großmeister des Königs der Niederlande, Christoffel Breedveld, das "Große Goldene Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich". Auch der Konteradmiral Ludgerus Hubertus lgnatius Brummelaar erhielt das begehrte "Goldene".

Schallenberg: "Bei den sehr selten stattfindenden Staatsbesuchen - zu unterscheiden von den informelleren und deutlich häufiger stattfindenden Arbeitsbesuchen - zählen Ordensverleihungen zu den protokollarischen Usancen. Üblicherweise werden neben dem

Staatsoberhaupt und dessen Ehepartnerin bzw. Ehepartner jene Personen ausgezeichnet, die mit der Vorbereitung und Durchführung des Staatsbesuches befasst sind."