EU-Kommissar: Koalition will nur einen Kandidaten nennen

Die Kommissarsfrage könnte diese Woche geklärt werden.

Beide waren sie (getrennt) in Paris bei den Olympischen Spielen, und beide sind vor dem Sprung in den Urlaub, Trotzdem verhandeln ÖVP-Kanzler Karl Nehammer und sein grüner Vize Werner Kogler (telefonisch) auf Hochtouren, wen die Koalition als Kommissarin bzw. als Kommissar nach Brüssel schicken soll. Eines wird in Koalitionskreisen indes als sicher genannt: Es soll – entgegen des Wunsches von Ursula Von der Leyen – nur ein Name genannt werden, Wollte die Kommissionschefin eine Frau und einen Mann zur Auswahl haben, so verweist man in der ÖVP auf die heimische Regelung, wonach nur eine Person genannt werden kann. Und hier soll Finanzminister Magnus Brunner immer noch die besten Karten haben, als Alternative gilt EU-Ministerin Karoline Edtstadler. Eine Einigung könnte es diese Woche geben.