Heute letzte Top-Jobs im Ministerrat?

Nationalbank, FMA fix, kommt Kommissar?

Es ist der letzte Ministerrat vor der Sommerpause und vor dem offiziellen Start des Nationalratswahlkampfes. Es ist an sich auch die letzte Chance für die türkis-grüne Regierung noch die letzten Top-Jobs zu vergeben.

Dabei sollen heute - Wirtschaftsminister Martin Kocher hat sich für den Job des Nationalbank-Gouverneur beworben -und FMA-Job (ein Teil an die ÖVP, einer an die Grünen) den Ministerrat passieren.

Bis zuletzt war unklar, ob sich die ÖVP-Grün-Koalition auch auf einen neuen EU-Kommissar/Kommissarin und EuGH-Richterjob verständigen können. Die ÖVP will bekanntlich ihren Finanzminister Magnus Brunner entsenden. Die Grünen -sie sagen, das hätte auch Ursula von der Leyen so vorgeschlagen - wollen zwei Namen an die Kommission schicken. Einer soll eine grüne Frau sein. Den EuGH-Richterposten dürfen die Grünen aussuchen. Justizministerin Alma Zadic soll kein Interesse an dieser Bestellung haben.

Falls es keine Einigung gibt, käme ein Sonderministerrat.