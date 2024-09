Karner: Im September starten 700 neue Polizeischüler

700 Polizeischülerinnen und -schüler werden im Septemberturnus ihre Ausbildung beginnen, in einem Jahr können sie schon im Polizeidienst mithelfen.

Dass die Polizei angesichts zahlreicher Pensionierungen verstärkten Personalbedarf hat, ist bekannt. Innenminister Gerhard Karner hat deshalb die Personalrekrutierung verstärkt. Mit dem am Montag startenden September-Turnus werden demnach rund 700 neue Bedienstete für den Polizeiberuf ausgebildet und "bereits in einem Jahr werden sie im Rahmen der Praxisphase mit allen Befugnissen die bestehende Exekutivkraft unterstützen".

3.700 in der Grundausbildung

"Wir nehmen alle drei Monate hunderte neue Polizeischülerinnen und –schüler auf“, so Karner, „das ist der gelebte Beweis dafür, dass unsere Bewerbungsmaßnahmen im Arbeitsmarkt einschlagen". Das Innenministerium hat Prämien für Mitarbeiter ausgelobt, die neue Bewerberinnen und Bewerber rekrutieren, sie bekommen pro erfolgreiche Anwerbung eine Belohnung 1.000 Euro. Etwa 840 Mal sei diese Gelegenheit bereits ergriffen worden. Die Refundierung des Klimatickets haben etwa 1.290 Polizeischülerinnen und -schüler beansprucht, die Kostenübernahme für den Führerschein Klasse B etwa 60. Derzeit seien in den Polizei-Bildungszentren ca. 3.700 Polizeischülerinnen und -schüler in der Grundausbildung. Generell konnte das Innenministerium alleine für das heurige Jahr mehr als 10.000 Bewerbungseingänge für den Polizeiberuf verzeichnen. Das ist ein Plus von ca. 190% im Vergleich zum Vorjahr.