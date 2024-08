Karner zu Abschiebungen: Pro Tag müssen 36 Ausländer gehen

6.553 Ausländer mussten im ersten Halbjahr Österreich mehr oder weniger freiwillig verlassen. Das verkündete Innenminister Gerhard Karner.

Der Innenminister konnte die Zahlen für freiwillige und unfreiwillige Außerlandesbringungen um 6 % steigern, am Mittwoch verkündete er die entsprechende Statistik:

Außerlandesbringungen: 6.553 Ausländer haben Österreich von Jänner bis Juni mehr oder weniger freiwillig verlassen - um 6 % mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, das sind fast 36 pro Tag. Im gesamten Jahr 2023, das Karner "Jahr der Abschiebungen" nannte, mussten 12.900 Ausländerinnen und Ausländer das Land verlassen.



Freiwillige Rückreisen: 3.080 Mal erfolgte die Rückreise freiwillig bzw. auf sanften Druck, es wurde Rückkehrhilfe in Anspruch genommen.



Abschiebungen: Zwangsweise wurden 3.473 Personen außer Landesgebracht - oft handelte es sich im Charterflüge der EU-Agentur Frontex



Herkunftsländer: 2.855 wurden in ihre Herkunftsländer abgeschoben, 618 in andere EU-Länder, In der letzten Gruppe finden sich auch Afghanen und Syrer, Karner: "Ja wird schieben auch Afghanen und Syrer ab."



Mehrheit sind Kriminelle: 60 % mussten das Land wegen mindestens einer Verurteilung verlassen, so Karner.



Top-Länder sind EU-Länder. Trotzdem hat sich herausgestellt, dass hauptsächlich EU-Bürger abgeschoben werden - die drei Top-Länder sind die Slowakei, Ungarn und Rumänen, großteils handelt es sich auch hier um Kriminelle.