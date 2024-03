Rauch warnt: "Pandemie nach der Pandemie"

Gesundheitsminister Johannes Rauch warnt vor einer "Pandemie nach der Pandemie"

Im Interview mit dem "Standard" kam Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) auch auf die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu sprechen. Hier müsse die nächste Regierung, "egal wie sie ausschaut", ein längerfristig angelegtes Programm entwickeln - "einen nationalen Aktionsplan", so Rauch.

"Wir haben ein massives Problem. Und wenn wir das nicht lösen, verlieren wir tausende Jugendliche", fährt Rauch fort. Man könne es sich jedoch nicht leisten, "auch nur einen einzigen zu verlieren". Es werde auch darauf ankommen, das Bewusstsein dafür in den anderen Ressorts zu schärfen. "Im Bildungsbereich müssten eigentlich auch die Alarmglocken läuten, wenn man sich etwa die Entwicklungen bei Schulverweisen ansieht. Das ist eine Pandemie nach der Pandemie, so muss man das sagen und dann reagieren. Es braucht einen nationalen Schulterschluss", so Rauch im "Standard".