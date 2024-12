Van der Bellen gelobt heute FPÖ-Kunasek an

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Mario Kunasek (FPÖ) am Donnerstag als Landeshauptmann der Steiermark angeloben.

Der 48-jährige frühere Verteidigungsminister führt eine blau-schwarze Landesregierung an, die am Mittwoch vom neuen steirischen Landtag gewählt worden ist. Nach dem 2008 verstorbenen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider ist Kunasek erst der zweite FPÖ-Politiker an der Spitze eines Bundeslands.

Gespannt darf man daher auf die Rede des Bundespräsidenten sein. Bei der Angelobung der Landeshauptleute von Salzburg und Niederösterreich, Wilfried Haslauer und Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP), im vergangenen Jahr kamen von Van der Bellen mahnende Worte wegen deren Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ. Bei der Angelobung des nun ebenfalls mit der FPÖ koalierenden Vorarlberger Landeshauptmanns Markus Wallner (ÖVP) im November war Van der Bellen aus gesundheitlichen Gründen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertreten worden. Van der Bellen hat Kunasek allerdings bereits einmal angelobt - nämlich 2017 als Verteidigungsminister der türkis-blauen Regierung.