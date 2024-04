Security bis Reporterin: Bei VdB machen die Mädchen den Job

Anlässlich den Girls Day gaben am Donnerstag ausschließlich Mädchen den Takt in der Hofburg vor. Der Präsident bekam so coole neue Bodyguards.

In der in der Hofburg hat am Donnerstag ein ganz besonderer „Staatsbesuch“ stattgefunden: 27 Mädchen sind für einen Tag in die Rollen von politischen Beraterinnen, Journalistinnen, Fotografinnen und Securitys geschlüpft, . Ein Mädchen übernahm sogar die Rolle eines befreundeten Staatsoberhauptes. Gemeinsam wurde mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Staatsbesuch – ganz nach Protokoll – nachgespielt. Inklusive rotem Teppich, Delegationsgespräch und Pressekonferenz, dabei haben die Kids aus Wien und Oberösterreich allerhand Wissenswertes über Politik, Verwaltung, Diplomatie, Medien und die Jobs in diesen Bereichen gelernt. © HBF/Carina Karlovits × Träume sind da, umgesetzt zu werden Den Präsidenten - hat's sehr gefreut: "Meinen heutigen ‚Staatsgästen‘, den Teilnehmerinnen des Girls Day, habe ich folgendes mitgegeben: Traut euch, zu träumen. Nehmt eure Träume ernst. Sei es, IT-Expertin zu werden, Staatsanwältin, Tischlerin oder vielleicht Bundespräsidentin. Eure Träume sind dazu da, umgesetzt zu werden.“