Rendi vs. Dosko: 1:0 bei Impfpflicht

SPÖ-Abgeordnete dürften am Donnerstag geschlossen für die Impfpflicht stimmen.

In der SPÖ läuft alles auf ein überwältigendes Ja zum Impfpflichtgesetz hin, nachdem am Montag der Gewerkschafter und frühere Gesundheitsminister Alois Stöger für das türkis-grüne Impfpflichtgesetz gestimmt hatte, dürfte ein klares Ja der roten Abgeordneten so gut wie sicher sein.



SPÖ-Insider rechneten am Dienstag mit keiner roten Gegenstimme.



