Salzburgs ÖVP-Klubchef Mayer muss Führerschein abgeben

Mayer verweigerte im Zuge einer Kontrolle einen Alko-Test zu machen.

Salzburg. Dienstagfrüh meldete ein Anrufer dem Polizei-Notruf einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw Lenker in Eugendorf. Die Polizisten trafen den Autofahrer in Henndorf (Flachgau) an. Der Mann hinter dem Steuer war Salzburgs ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer (45).

Der 45-Jährige wurde von der Exekutive im Zuge einer Kontrolle ersucht, einen Alko-Test zu machen. Mayer verweigerte diesen. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab und zeigten den Salzburger an.

Mayer: "Habe einen schweren Fehler begangen"

"Ich habe einen schweren Fehler begangen und weiß natürlich, dass mein Verhalten völlig fehl am Platz war. Selbstverständlich habe ich nun auch die gesetzlichen Konsequenzen zu tragen und bin mir auch über die schlechte Vorbildwirkung im Klaren. Daher möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen", so Wolfgang Mayer in einer Aussendung.