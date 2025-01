Schallenberg reist nicht zu Trumps Amtseinführung

Der Vorsitzende der einstweiligen Bundesregierung, Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), wird nicht an der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump in zehn Tagen teilnehmen.

Wie es aus dem Außenministerium auf APA-Anfrage hieß, wird Österreich bei der Inauguration von der Botschafterin in Washington, Petra Schneebauer, vertreten. Dies entspricht einer langjährigen Praxis, die von Trump durch Einladungen an ausgewählte Staats- und Regierungschefs durchbrochen wurde.

Erst am Donnerstag hatten die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der argentinische Präsident Javier Milei ihre Absicht bekundet, an der Amtseinführung Trumps am 20. Jänner in Washington teilnehmen zu wollen. Beide haben ein gutes Verhältnis zu Trump. Meloni hatte dem künftigen US-Präsidenten erst am vergangenen Wochenende einen Blitzbesuch in dessen Privatanwesen Mar-a-Lago im Staat Florida abgestattet. Milei traf Trump schon mehrmals, unter anderem im Februar und November des Vorjahres.