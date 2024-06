Schieder rastet gegen Vilismky aus und wird auf X dafür gefeiert

"Sie sind eine Schande für Österreich", erklärte ein lautstarker SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder seinem FPÖ-Kontrahenten Harald Vilimsky in der oe24.TV-Elefantenrunde.

In der oe24.TV-Elefantenrunde platzte SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder der Kragen nachdem FPÖ-Kandidat Harald Vilimsky von „roter Hautevolée“ sprach.

Schieder: "Sie sind nicht Manns genug" ...

„Alle diese Dinge muss ich mir nicht sagen lassen. Sie sind der Orban-Verteidiger, der sch... uns in Österreich ins Nest den ganzen Tag und dann sind Sie nicht einmal Manns genug gegen ihn aufzutreten. Sie wollen den (Orban) als Kommissionspräsidenten“, so Schieder in lautstarkem Ton zu Vilimsky.

Und, so Schieder weiter: „Sie sind eine Schande für Österreich und die Demokratie“.

"Ausraster" geht viral: "Meine Stimme hat Schieder jetzt"

Auf Twitter - X - erhielt Schieder während der Ausstrahlung der oe24.TV-Runde Applaus für den „Ausraster“. „So geht das. Bravo Andi Schieder“ und „Meine Stimme hat Schieder jetzt“, posteten Zuschauer.