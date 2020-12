Schließen Schulen jetzt schon am 21.Dezember?

Die Regierung berät über neue Maßnahmen. Nachdem die Weihnachtsferien schon bis zum 11. Jänner verlängert wurde, könnten sie nun auch noch früher starten.

Wie oe24 bereits berichtete, beratet die Regierung noch am Donnerstagabend über neue Corona-Maßnahmen.Als sehr wahrscheinlich gilt ein neuer harter Lockdown nach den Weihnachtsfeiertagen.Diskutiert werden derzeit auch neue Maßnahmen für den Bildungsbereich. So wird überlegt, die Schulen bereits früher zu schließen. Was jetzt kommen könnte, lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!