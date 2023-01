Schnabl erhebt Landeshauptmann-Anspruch

Es sei "hoch an der Zeit für eine Veränderung in diesem Land", so der SPÖ-Chef.

Rund zweieinhalb Wochen vor der niederösterreichischen Landtagswahl am 29. Jänner hat SPÖ-Spitzenkandidat LHStv. Franz Schnabl am Mittwoch den Landeshauptmann-Anspruch gestellt. Es sei "hoch an der Zeit für eine Veränderung in diesem Land", sagte der Landesparteivorsitzende der Sozialdemokraten. "Es muss sich vieles verändern."

Angekündigt worden war das Pressestatement in St. Pölten am Vorabend als "persönliche Erklärung". Schnabl zog mit seinen Aussagen quasi mit FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer gleich, der bereits im vergangenen November via Online-Video den Landeshauptmann-Anspruch gestellt hatte.