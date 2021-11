Schützenhöfer will Volksabstimmung über Impfpflicht

Der steirische Landeshauptmann sieht eine Volksabstimmung als 'letzten Ausweg'.

Die Corona-Zahlen in Österreich explodieren weiter – schon kommende Woche könnte ein Lockdown für Ungeimpfte starten. Kanzler Schallenberg kündigte am Donnerstag bereits "ungemütliche Weihnachten für Ungeimpfte" an.

"Letzter Ausweg"

Aus der Steiermark kommt nun ein neuer Vorstoß, um die Corona-Lage zu entschärfen. "Ein vierter allgemeiner Lockdown wäre für die Gesellschaft und die Wirtschaft eine Katastrophe. Wir können ihn verhindern, auch wenn es fünf nach zwölf ist", so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gegenüber dem Standard. Der ÖVP-Politiker kann sich auch ein Referendum vorstellen. "Eine Volksabstimmung über eine Impfpflicht wäre nur der letzte Ausweg"

Eine solche kann sich auch Hellmut Samonigg, der Rektor der Grazer Med-Uni vorstellen. Für Samonigg kann nur eine allgemeine Impfpflicht Österreich aus dem Dilemma führen. Dabei soll das Volk darüber entscheiden.