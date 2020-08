So reagiert die Opposition auf die Kurz-Rede

''Diese Regierung hat alles, was unsere Eltern und Großeltern nach dem Krieg aufgebaut haben, in wenigen Monaten ruiniert'', so der FPÖ-Chef.

Wien. FPÖ-Chef Norbert Hofer übte scharfe Kritik an der heutigen Rede von Bundeskanzler Kurz. Die Erklärung habe sich als reiner Flop erwiesen, schreibt Hofer in einer Aussendung.

Von dem von Kurz behaupteten Wiedererstarken der Wirtschaft könne in Wahrheit keine Rede sein, denn von den 250.000 österreichischen KMU würden in zwei Jahren 100.000 vor dem Aus stehen, so Hofer. Denn aufgrund der Überbrückungskredite komme es zu einer höheren Verschuldung, die aber aufgrund der sinkenden Umsätze nicht bedient werden könne. Die einzig sinnvolle Maßnahme wäre ein Schuldenschnitt statt dem Bürokratiemonster, mit dem die Regierung die Menschen plage.

Es habe lediglich Ankündigungen gegeben, dass man etwas umsetzen werde oder in Planung habe. Der Hinweis auf die Wichtigkeit einer Arbeitsstiftung zeige allerdings, dass die Regierung davon ausgehe, dass ihre wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen das Land massiv getroffen hätten. "Arbeitsplätze zu halten und zu sichern hat absoluten Vorrang, wenn der Staat nicht über viele Jahre schwersten Schaden nehmen soll", sagte Hofer.

"Diese Regierung hat alles, was unsere Eltern und Großeltern nach dem Krieg aufgebaut haben, in wenigen Monaten ruiniert", kritisierte der freiheitliche Bundesparteiobmann.

SPÖ zu Kurz-Rede: "Türkiser Ego-Trip als inhaltliche Nullnummer"

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch kritisierte die Rede von ÖVP-Kanzler Kurz ebenfalls: "Was wir heute gesehen und gehört haben, war ein von viel PR-Getöse begleiteter Ego-Trip von Kurz und, was viel schlimmer ist, eine inhaltliche Nullnummer ohne konkrete Lösungen. Statt endlich echte Lösungen zur Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu liefern, hat Kurz wieder nur die üblichen leeren Versprechen und Ankündigungen von sich gegeben", schreibt Deutsch in einer Aussendung.

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer stehe fest: "Die türkis-grüne Regierung, die seit Monaten ein Corona-Management by Chaos betreibt, stolpert unvorbereitet und planlos in den Herbst. Die Verantwortung dafür trägt Sebastian Kurz, der nicht nur die unter der Corona-Krise leidenden Menschen, sondern auch die von Corona schwer getroffenen Unternehmen im Stich lässt", sagte Deutsch.

Kritik von AK und ÖGB - Lob von WKÖ, IV und Bauern