So stellt die FPÖ die Weichen für die Regierung

Mario Kunasek wird Landeshauptmann in der Steiermark, das ist quasi nur noch Formsache. So stellen die Blauen in der Grünen Mark die Weichen für die Regierung.

Die steirischen Freiheitlichen haben sich im Rahmen ihrer heutigen Landesparteivorstandssitzung einstimmig auf einen Wahlvorschlag für das künftige freiheitliche Regierungsteam geeinigt. Die FPÖ-Mannschaft setzt sich wie folgt zusammen: Mario Kunasek

Mag. Dr. Claudia Holzer, LL.M.

Mag. Stefan Hermann, MBL

Mag. Hannes Amesbauer, BA. "Starken freiheitliche Regierungsmannschaft" „Es freut mich, gemeinsam mit einer starken freiheitlichen Regierungsmannschaft an meiner Seite unser anspruchsvolles Zukunfts- und Reformprogramm abarbeiten zu dürfen. Alle nominierten Persönlichkeiten werden sich - nach erfolgter Wahl durch den Landtag - mit Sicherheit rasch in ihre Ressortbereiche einarbeiten. "Verantwortung für das Land" Weiter sagte Kunasek: "Diese neue Regierung, getragen von Tatendrang und Verantwortung für das Land, wird die Herausforderungen der Gegenwart selbstbewusst annehmen und die notwendigen Weichen für die Zukunft stellen. Es wird sich ein neuer Stil - geprägt von Heimatbewusstsein und Reformwillen - durch alle Ressortbereiche ziehen“, so FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek. Verhandlungen abgeschlossen Nach der Landtagswahl sind die stärkste und die zweitstärkste Partei - die FPÖ Steiermark und die Steirische Volkspartei - in Gespräche zur Bildung einer Landesregierung eingetreten. Im Anschluss an eine Sondierungsphase haben die Verhandlungen am 3. Dezember begonnen und konnten nunmehr erfolgreich abgeschlossen werden. Regierung stellt sich vor n der konstituierenden Sitzung des Landtages Steiermark am 18. Dezember 2024 werden die Landtagsfraktionen von FPÖ Steiermark und Steirischer Volkspartei einen gemeinsamen Vorschlag zur Wahl einer Landesregierung einbringen. Die Persönlichkeiten, die sich zur Wahl in die Landesregierung stellen sowie Auszüge aus dem vereinbarten Programm für die kommende Gesetzgebungsperiode werden in einer Pressekonferenz vorgestellt.