Spesen: Wie Strache Nepp mitziehen will

Straches Bodyguard sagte aber aus, dass Nepp Maßnahmen verschärfte.

Wien. Der Haupt-Belastungszeuge gegen Heinz-Christian Strache in der Spesen-Causa habe in einer seiner Aussagen vor der Kriminalpolizei auch erklärt, dass er FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp 2014 über die „Umwandlungen“ – Oliver R. behauptet, dass er und andere Bodyguards im Auftrag von Strache seine privaten Rechnungen umgewandelt habe, um diese der FPÖ verrechnen zu können, Strache weist das strikt von sich – informiert habe. Das berichtet Strache. Und das hat Oliver R. auch tatsächlich gesagt.

Nepp dementiert das im ÖSTERREICH-Gespräch.

Gleichzeitig gab der Bodyguard in seiner abermaligen Aussage im September vor den Ermittlern auch zu Protokoll, dass Nepp private Rechnungen von Strache in seiner Zeit als Finanzreferent der Wiener FPÖ wiederholt abgelehnt hatte.

Mehrere 100 Seiten. Laut Oliver R. habe Nepp „weit mehr Widerstand geleistet“ als seine Vorgänger. Tatsächlich liegen den Ermittlern Hunderte Belege vor – ÖSTERREICH vorliegende Rechnungen –, die privat wirken: Luxusurlaube, Rechnungen von Gucci, für Nachhilfestunden, für Reparaturarbeiten und Co. Oliver R. sagte aus, dass Nepp dafür „kein Geld ausgezahlt“ habe. Was das Ehepaar Strache verärgert habe. Jahrelang davor dürfte man diese Rechnungen – so sagt es der Zeuge, gegen den auch als Verdächtigen ermittelt wird – aber abgesegnet haben. Strache will im Finale den Bruderkrieg mit Nepp eskalieren lassen.