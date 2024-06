SPÖ-Babler warnt vor "Dunkelheit" unter Blau-Schwarz

Die SPÖ um Parteichef Andreas Babler bereitet sich auf den Wahlkampf für die Nationalratswahl am 29. September vor.

Babler lud zum Mitmachkongress ein und schwor seine Genossen auf die anstehende Nationalratswahl im September ein.

Warnung vor Blau-Schwarz

"Gemeinsam brechen wir auf in die intensive Phase des Wahlkampfs“, sagte Babler vor rund 1.000 SPÖ-Mitgliedern. Babler warnte "vor einer autoritären Wende durch eine blau-schwarzen Koalition." Babler will im September vor allem die Nichtwähler mobilisieren und für die SPÖ gewinnen: „Ich verstehe den Frust der Nichtwähler. Ich will, dass es in der Politik wieder um Lösungen geht. Ich bitte um Ihr Vertrauen, der SPÖ die Chance zu geben, es besser zu machen und wieder Politik zu machen, die die Lebensbedingungen verbessert.“

Selbstkritik

Der SPÖ-Chef sieht die Demokratie und Gefahr und gibt sich vor den Parteifreunden auch selbstkritisch: "Wir dürfen nicht akzeptieren, dass sich immer mehr Menschen von der Demokratie verabschieden. Auch die Sozialdemokratie hat ihren Teil dazu beigetragen, dass sich die Menschen von der Politik abgewendet haben." Mit Blick auf die Wahlen und eine danach anstehende Regierungsbildung sagte er: „Es ist nicht egal, ob man zur Wahl geht oder nicht. Es ist nicht egal, wer regiert. Wer sich nicht entscheiden kann, welches Licht er anmacht, der wird am Ende in der Dunkelheit sitzen."