SPÖ wollte Österreich-Fahne verbannen

Es soll ein Fest der Vielfalt werden, veranstaltet von der SPÖ. Fahnen sollen die Besucher auch mitbringen. Wenn es nach der SPÖ geht, muss die Österreich-Fahne aber daheim bleiben. Sie ist bei den Genossen scheinbar nicht erwünscht.

Am 8. Juni findet das "Fest der Vielfalt" in Pressbaum (Bezirk St. Pölten-Land) in Niederösterreich statt.

Österreich-Fahne bei der SPÖ nicht erwünscht

Auf der Plakatankündigung der SPÖ Tullnerbach heißt es: "Bring eine Fahne mit, die Dir wichtig ist." Aber: nicht alle Fahnen sind der SPÖ recht. So zum z.B. die Österreich-Fahne mit unseren Nationalfarben. Die SPÖ verbreitet nämlich auch den Hinweis: "Wir bitten dabei auf Nationalsymbole zu verzichten."

Das ist ganz sicher nicht die Linie der SPÖ NÖ. Unsere Fahne ???????? ist bei jeder unserer Veranstaltungen willkommen. Und als Antwort auf Ihr Posting schenken wir Ihnen drei weitere ???????????????????????? https://t.co/HHOkVWGwCJ — SPÖ Niederösterreich (@spoenoe) May 28, 2024

Roter Fahnenstreit

Die Genossen der Parteiführung in Niederösterreich weisen ihre örtlichen Freunde zurecht. Auf X schreibt die SPÖ Niederösterreich: "Das ist ganz sicher nicht die Linie der SPÖ NÖ. Unsere Fahne ist bei jeder unserer Veranstaltungen willkommen."

SPÖ rudert zurück

Mittlerweile rudert die lokale SPÖ im Fahnenstreit selbst zurück. Auf Nachfrage von oe24 erklärte Wolfgang Braumandl, SPÖ-Ortsparteivorsitzender der SPÖ Tullnerbach, man habe die Österreich-Fahne nie vom Fest verbannen wollen. Alles sei nicht so gemeint gewesen. Braumandl sagt weiter, man wollte keinen "Nationen-Streit auslösen." Vielmehr sei es der Plan gewesen, "das Gemeinsame des Festes in den Vordergrund zu stellen." Gegenüber oe24 erklärte Braumandl weiter, die Einladung sei mittlerweile angepasst worden - ohne den Fahnen-Passus. Die Österreich-Fahne ist also "willkommen", sagt Braumandl.